Stadtsparkasse übergibt 27.500 Euro für Retter in der Region

Stadtsparkasse stockt gesammelte Spenden auf und überreicht sie an Hilfsorganisationen. Die Feuerwehr Kriegshaber kann so eine Wärmebildkamera beschaffen.

Mehrere Hilfsorganisationen in der Region können sich über zusätzliche finanzielle Unterstützung freuen: Die Stadtsparkasse Augsburg schüttet insgesamt 27.500 Euro aus. Gemeinsam mit vier regionalen Organisationen hatte das Kreditinstitut über seine Crowdfunding-Plattform mehrgeben.de Spenden gesammelt und die Summe dann aus eigenen Mitteln aufgestockt. Unter anderem konnten so 7500 Euro zum Kauf einer Wärmebildkamera für die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber beschafft werden.

Die Mitglieder der unterstützten Organisationen seien rund um die Uhr bereit, in lebensrettenden Einsätzen die eigene Unversehrtheit zu riskieren, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse dazu. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger habe für diese Initiativen höchste Priorität. Dabei zähle oft jede Minute. Deshalb sei es wichtig, dass die Ausrüstung einsatzbereit, und stets auf dem neuesten Stand der Technik sei. Dazu wolle das Kreditinstitut mit der Spende beitragen. „Es muss nicht immer ein schwerer Unfall oder eine extreme Notsituation sein, damit die Retterinnen und Retter zu Hilfe eilen. Auch in alltäglicheren Situationen, wie beispielsweise einem Keller, der unter Wasser steht, wendet man sich an diese Organisationen“, so Sandra Peetz-Rauch, die Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg.

Spenden für Retter in der Region Augsburg

Die Plattform mehrgeben.de sei zum 200-jährigen Bestehen der Stadtsparkasse ins Leben gerufen worden. Mit dem Portal erhielten gemeinnützige Organisationen die Chance, ihre Projekte durch Crowdfunding – also Spenden – zu finanzieren. Oftmals ergänze die Stadtsparkasse die so zusammenkommenden Summen nach eigenen Angaben dann um eigene Spenden. Auf der Plattform würden ausschließlich regionale Projekte veröffentlicht. Die Bürgerinnen und Bürger der Region könnten sich sicher sein, dass das gespendete Geld voll und ganz ankomme. Alle anfallenden Betriebskosten trage das Kreditinstitut.

Im Mai werde der Fokus auf Projekte im Bereich Soziales gelegt, heißt es weiter. Man wolle dazu beitragen, lokale Einrichtungen zu fördern, die sich mit Hingabe dem Wohlbefinden der Augsburgerinnen und Augsburger verschrieben hätten. Die Sparkasse will daher in der Zeit zwischen 10. bis 19. Mai alle Privatspenden zu Gunsten jener Projekte auf mehrgeben.de verfünffachen. (AZ)