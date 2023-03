Augsburg

vor 16 Min.

Stadtwerke gehen mit Bewerberbus auf Fahrer-Suche

Der akute Mangel an Fahrpersonal durch Krankheit bei den Stadtwerken sorgt für Einschränkungen beim Angebot.

Artikel anhören Shape

Am Freitag, 17. März, will das Unternehmen am Königsplatz auf Nachwuchssuche gehen.

Um dem Mangel beim Fahrpersonal etwas entgegen zu setzen, werden die Stadtwerke am Freitag, 17. März, mit einem Bewerberbus am Königsplatz (Manzù-Brunnen) von 14 bis 18 Uhr präsent sein. Das Verkehrsunternehmen will über den Beruf und die Ausbildung zum Bus- und Straßenbahnfahrer bzw. -fahrerin informieren. Nach einem ersten Kennenlerngespräch kann ein Termin für ein Vorstellungsgespräch mit Einstellungstest vereinbart werden. Möglich ist auch ein Quereinstieg. „Wir wollen mit dem Bewerberbus aktiv auf mögliche neue Mitarbeitende zugehen“, so Stefanie Rohde, Leiterin des Fahrbetriebs. Die Stadtwerke weisen darauf hin, Bewerber und Bewerberinnen in einer eigenen Fahrschule auszubilden. Man arbeite auch eng mit der Arbeitsagentur zusammen, um neues Personal zu gewinnen. Derartige Aktionen veranstalten aktuell viele Stadtwerke. In München suchten die Verkehrsbetriebe zuletzt mit einer Bewerber-U-Bahn nach neuem Personal (wir berichteten), in Berlin dürfen sich Aspiranten und Aspirantinnen auf dem Betriebshof nach Anmeldung sogar selbst hinters Steuer setzen. (skro)

Themen folgen