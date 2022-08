Student zockt Sparkassen-Kunden um 400.000 Euro ab – Pizzabestellung verrät ihn

Plus Ein Augsburger Student entwickelt eine Software, um Kunden deutscher Sparkassen auszuspähen. Er betrügt sie um 400.000 Euro. Eine Pizza wird ihm zum Verhängnis.

Der klassische Bankraub ist nahezu Geschichte. Moderne Sicherungssysteme haben den Tätern das Geschäft verdorben. Dafür boomt der digitale Bankraub. Kriminelle mit exzellenten IT-Kenntnissen räumen, bequem aus dem Homeoffice, die Konten von Bankkunden ab. Besonders raffiniert ist dabei ein Augsburger Student vorgegangen. Der 27-Jährige hat in nur drei Monaten bundesweit 400.000 Euro von Sparkassen-Kunden erbeutet. Ausgerechnet eine simple Pizzabestellung wurde ihm dann zum Verhängnis.