Trickbetrüger stehlen Rentnerin mehrere Tausend Euro

Ein Betrügerpaar gibt an, eine Glasfaserleitung überprüfen zu müssen und verschafft sich den Zugang in die Wohnung einer Rentnerin. Danach fehlt ihr viel Geld.

Eine unbekannte Frau klingelte am Dienstag bei einer 72-jährigen Frau, die vorgab ihre Glasfaserleitung überprüfen zu müssen. In der Wohnung gab die Unbekannte dann vor, dass die Leitung in einem Nebenraum verlaufen müsse. Zeitgleich kam ein unbekannter Mann dazu, der jene Leitung nun überprüfen müsse. Unter einem Vorwand lockte die Frau laut Polizeibericht dann die Seniorin in das Schlafzimmer, die dort die Fernsehsender durchschalten sollte. Währenddessen durchsuchte ihr Komplize offenbar die restliche Wohnung nach Geld und wurde dabei auch an mehreren Stellen fündig: Als die Beiden dann unter einem Vorwand die Wohnung verließen, stellte die Rentnerin kurze Zeit später das Fehlen von Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich fest.

Die beiden Trickdiebe konnten von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden. Die Frau ist ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß und dick, die Haare waren zum Pferdeschwanz gebunden und sie war mit einer schwarzen Leggins und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Sie trug eine FFP2-Maske. Der Mann ist ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank, kurze Haare. Er war mit einem weißen Hemd bekleidet, trug ebenfalls eine FFP2-Maske und hatte ein weiß/gelbes Schlüsselband mit der Aufschrift „Tech“ dabei. Die Kripo Augsburg bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323 3810. (ziss)