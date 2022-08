Ungebetene Gäste: Fledermäuse suchen Winterquartier und fliegen in Wohnungen

Derzeit fliegen nachts wieder viele Fledermäuse in Augsburg durch gekippte Fenster und kommen nicht mehr heraus. Eine Expertin gibt Tipps.

Von Anfang August bis Ende September werden in Augsburg immer wieder Fledermäuse in Gebäuden im Innenstadtbereich angetroffen - ob einzelne Tiere oder ein ganzer Trupp, der durchs Treppenhaus flattert. Warum es gerade in Augsburg zu diesem intensiven Fledermausaufkommen kommt, ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt. Vermutlich handelt es sich um Jungtiere der Zwergfledermaus, die sich acht bis zehn Wochen nach ihrer Geburt auf die Suche nach neuen Quartiermöglichkeiten für den Winter machen. Eine Expertin rät, Fenster derzeit nachts nur zu kippen, wenn ein Fliegengitter vorhanden ist oder der Rollladen heruntergelassen wurde.

Derzeit erkunden die Tiere mögliche Quartiere. Das Ausfliegen durch gekippte Fenster kann für sie aber zum Problem werden. Die Folge: Sie sind im Gebäude gefangen und werden meistens erst morgens von Menschen gefunden. Bleiben die Tiere über einen längeren Zeitraum eingeschlossen, verdursten sie nach wenigen Tagen. Vor diesem Hintergrund werden gekippte Fenster in Büros, Schulen und vor allem in Treppenhäusern über das Wochenende zur tödlichen Gefahr für die Fledermäuse.

Was tun, wenn ein Fledermaus in der Wohnung ist?

Anika Lustig von der Koordinierungsstelle für Fledermausschutz in Südbayern rät Bürgerinnen und Bürgern, die Fenster nachts nur mit einem Fliegengitter oder heruntergelassenem Rollladen davor zu kippen. "Wer eine Fledermaus in Wohnung, Büro, Praxis oder Hausflur findet, sollte dort mögliche Verstecke nach weiteren Tieren absuchen. Zwergfledermäuse können auch in kleinen Spalten von einem Zentimeter Breite unterschlüpfen und hinterlassen Kotspuren." Werden die Tiere abends angetroffen oder beim Einflug beobachtet, helfe es zunächst, ein Fenster weit zu öffnen und das Licht auszumachen. Dann würden sie in aller Regel wieder ausfliegen. Werden Fledermäuse morgens oder tagsüber angetroffen, können sie in einem Karton untergebracht werden, bis sie abends wieder ausfliegen. Der Karton sollte ausbruchsicher und mit einem trockenen Tuch ausgeschlagen sein sowie über Luftlöcher verfügen.

Schon gewusst? Acht Fakten über Fledermäuse 1 / 8 Zurück Vorwärts Flattertiere : Fledermäuse sind zusammen mit den Flughunden die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können.

Viele Arten : Weltweit gibt es rund 1000 Fledermausarten.

Die Größte : Als größte Fledermausart gilt die Australische Gespenstfledermaus, die eine Körperlänge von 14 Zentimetern, eine Spannweite von 60 Zentimetern und ein Gewicht von 200 Gramm erreichen kann.

Die Kleinste : Die kleinste Fledermaus ist die Schweinsnasenfledermaus (genannt Hummelfledermaus) mit einer Länge von drei Zentimetern und einem Gewicht von zwei Gramm. Sie gilt als eines der kleinsten Säugetiere überhaupt (Quelle: Wikipedia).

Echoortungssystem: Um sich im Dunkeln zurechtzufinden und Insekten zu jagen (ohne ihre Augen einsetzen zu müssen), stoßen Fledermäuse Ultraschall­wellen aus, die von Objekten als Reflexionen zurückgeworfen werden. Diese werden von der Fledermaus aufgenommen: Durch die Zeit­unterschiede können die Tiere die Umgebung erfassen und orten, wie weit ein Baum oder Insekt entfernt ist und mit welcher Geschwindigkeit es sich bewegt.

Gefährdung : Die Weltnaturschutzorganisation IUCN listet vier Fledermausarten als ausgestorben auf, 20 gelten als stark bedroht und viele weitere als bedroht oder gefährdet.

Mythos : In Europa wird die Fledermaus seit dem späten Mittelalter als Symbol für die Seele und deshalb den Tod gesehen. Davon leiten sich Vampirmotive ab.

Krankheiten: Studien haben gezeigt, dass Fledermäuse mit einer Vielzahl von Viren leben können, ohne selbst zu erkranken. Dazu gehören Tollwut und auch das Coronavirus Sars-CoV-2.

(Quelle: Wikipedia).

Auch Wasser – etwa im Deckel eines Marmeladenglases – muss für die Tiere bereitstehen. Sie sollten nur mit Handschuhen oder einem Tuch angefasst werden, da sie mit ihrem Biss Krankheiten übertragen können. "Hilfe leisten in Augsburg auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in Kooperation mit der Koordinationsstelle für Fledermausschutz. Sie beraten telefonisch und sind aktuell im Stadtgebiet unterwegs, um Menschen bei den Fledermaus-Invasionen zu unterstützen", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne).

Der Fledermausschutz in Augsburg bietet eine Anlaufstelle

Momentan komme es zu vielen Wohnungseinflügen - mehr als in den Jahren zuvor. Problematisch dabei ist, dass die Anzahl der Tiere, die sich im Gebäude befinden, unterschätzt wird und deshalb nur einzelne Tiere gerettet werden. Befinden sich die Tiere aber außerhalb der direkten Reichweite oder fliegen in der Dämmerung nicht selbstständig ab, können sich betroffene Bürgerinnen und Bürger an den Verein für Fledermausschutz in Augsburg wenden (www.fledermausschutz-augsburg.de). (ziss, AZ)