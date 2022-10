Weltsippenverband der Eisenbarths lädt zu "Familientreffen" in Augsburg ein

Im Fürstenzimmer des Rathauses empfängt die Stadt einen illustren Verein. Etwa 35 Menschen versammeln sich, alle tragen den Nachnamen Eisenbarth. Was war da los?

Sie haben einen Weltsippenverband, ein Archiv, ein Wappen, „Gebietsvertreter“ in Österreich, Rheinlandpfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern und Ungarn: die Eisenbarths. Seit 1968 wird nach dem Ursprung des Namens geforscht, als Referenz gilt der legendäre Doktor Eisenbarth des 17. Jahrhunderts, ein anerkannter, reisender Chirurg, dessen Ruf um 1800 herum jedoch durch ein populäres Spottlied ruiniert wurde. Und obwohl die wenigsten der 190 Eisenbarth-Mitgliedsfamilien miteinander verwandt sind, organisiert man alle zwei Jahre in wechselnden Städten ein „Familientreffen“. An diesem Wochenende in Augsburg. Ulrich Eisenbarth aus Kleinaitingen hat die Vorbereitungen übernommen. Programm gab es für zwei Tage, inklusive eines Empfangs durch die Stadt im Fürstenzimmer des Rathauses.

Ulrich Eisenbarth ist einer der wenigen, dessen Verwandtschaft nach eigenen Angaben mit dem oberpfälzischen Oberviechtach geborenen Johann Einsenbarth (1663-1727) nachgewiesen ist. Zu Hause in Kleinaitingen hat er einen Stammbaum aus Eichenholz. Er reiche elf Generationen zurück und zeige eine direkte Linie zwischen dem Großvater des berühmten Arztes und seiner eigenen Familie. Dass der Name erforscht wird, findet der Architekt gut, er möchte die Tradition aufrechterhalten.

Weltweit auf der Suche nach "Eisenbärthen"

Finanzreferent Roland Barth begrüßt die etwa 35 Eisenbarths, darunter auch den Präsidenten des Weltsippenverbandes, Willi Eisenbarth, und dessen Sohn Michael. Sie stammen aus Lahnstein, wo auch der Verein und ein volkskundliches Eisenbarth-Archiv ihren Sitz haben. „20.000 Namensträger haben wir inzwischen ermittelt“, erzählt Michael Eisenbarth. Weltweit sind Anschriften von 1800 Eisenbarth-Familien erfasst. Dr. Eisenbarth selbst, so hat er herausgefunden, habe zwar fünf Kinder gehabt, über die sei jedoch nichts herauszufinden. Auch in Augsburg habe man schon Spuren einer Familie Eisenbarth entdeckt, berichtet Michael. Sie habe zwischen 1700 und 1756 in der Stadt einen Buchhandel geführt. Das Ziel des Weltsippenverbandes ist ehrgeizig. Man wolle die „Familiengenealogie“ vervollständigen und alle „Eisenbärthe“ weltweit erfassen.

„Schön ist das schon. Aber irgendwie ja auch ein Gag.“ Wolfgang Eisenbarth, Orgelbaumeister aus Passau, nimmt die „Familientreffen“ nicht so ganz ernst. Zwar ist er ein Cousin des Kleinatingers Ulrich Eisenbarth und deswegen ebenfalls mit dem berühmten oberpfälzischen Doktor des 17. Jahrhunderts verwandt. Doch einbilden möchte er sich darauf nichts. Namen seien Schall, Rauch und Zufall, sagt er gut gelaunt.