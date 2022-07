Augsburg

12:00 Uhr

Wie Kanu-Athleten Augsburg erleben – und was sich der Tourismus erhofft

Jessica Fox (links) schätzt Augsburg als Stadt. Der Lette Edgars Gravitis, der bei der Kanu-WM in Augsburg antritt, wohnt bei Andrea Citak und ihrem Mann in Neusäß.

Plus Wegen der Kanu-WM kommen derzeit Menschen aus der ganzen Welt nach Augsburg. Was Athleten an der Stadt schätzen - und was sich Tourismusdirektor Beck verspricht.

Von Felix Triebswetter

Jessica Fox ist nicht zum ersten Mal in Augsburg. Die Stadt, sagt die 28-Jährige, sei für sie etwas Besonderes. "Ich liebe es, dass man überall mit dem Fahrrad hinfahren kann. Es ist so eine fahrradfreundliche Stadt." Überall sehe man die Leute mit dem Fahrrad herumfahren. Überhaupt sei der "Vibe" der Stadt toll, besonders in der Dämmerung. Vor knapp zwei Wochen ist die Australierin hier angekommen - als Teilnehmerin an der Kanu-WM, die am Dienstag begonnen hat. Fox, die als eine der besten Slalom-Kanutinnen der Welt gilt, ist damit eine von vielen Gästen, die die Stadt wegen des Sport-Events derzeit begrüßen kann.

