Augsburg

vor 22 Min.

Augsburger Geschichte: Vor 125 Jahren zündete der erste Dieselmotor

Plus Sein Erfinder Rudolf Diesel wurde in Augsburg ausgebildet. Millionen Motoren tragen den Namen des Ingenieurs, an den in der Stadt Augsburg verschiedene Orte erinnern.

Von Franz Häußler

Der 17. Februar 1897 gilt als Geburtstag des Dieselmotors. Es war der Tag der technischen Abnahme eines etwa 20 PS leistenden Ein-Zylinder-Motors, der als erster praxistauglicher „Diesel“ gilt. Seither sind 125 Jahre vergangen, in denen Abermillionen Dieselmotoren gebaut wurden. Bereits 1892 war Rudolf Diesels Idee für ein „Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungs-Kraftmaschinen“ patentiert worden. Das war der theoretische Entwurf eines Motors.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .