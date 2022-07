Augsburger Geschichte

13.07.2022

Wie Augsburg mit dem Eiskanal vor 50 Jahren Olympia-Stadt wurde

Plus 30.000 Menschen feuerten 1972 Sportler an der weltweit ersten künstlichen Wettkampfstrecke für Kanu und Kajak an. International bekannt war schon Augsburgs "alter" Eiskanal.

Von Franz Häußler

Ende August 1972 waren entlang des neuen Eiskanals beim Hochablass jeweils fast 30.000 Besucher bei olympischen Wettkämpfen live dabei. Die weltweit erste künstliche Wildwasserstrecke für sportliche Wettkämpfe bestand ihre olympische Bewährungsprobe. Der Augsburger Kanute Karl Heinz Englet hatte am 28. August 1972 das olympische Feuer an der Strecke entzündet, ehe insgesamt 103 Athletinnen und Athleten aus 16 Ländern an den Start gingen. Fernsehübertragungen in alle Welt waren eine immense Werbung für den Kanu- und Kajaksport sowie für Augsburg als Sportstadt.

