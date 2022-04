Augsburger Geschichte

12:00 Uhr

Wie das Multitalent Elias Holl seine Heimatstadt Augsburg prägte

Plus Vor 420 Jahren wurde Elias Holl Stadtwerkmeister. Eine große Ausstellung soll zeigen, wie der Baumeister Augsburg geprägt hat.

Von Franz Häußler

Elias Holl kam am 28. Februar 1573 in Augsburg zur Welt. 29 Jahre alt, wurde er am 8. Juli 1602 Stadtwerkmeister seiner Vaterstadt. Die Amtseinsetzung jährte sich zum 420. Mal. In diesem Alter hätte heutzutage kein Bewerber eine Chance auf ein derart bedeutsames städtisches Amt. Elias Holl hatte am 25. Mai 1596 seine Meisterprüfung als Maurer abgelegt und sich bewährt. Er machte mit seinen Bauten auf sich aufmerksam, denn er war weit mehr als ein Handwerksmeister: Elias Holl erwies sich als genialer Architekt, Ingenieur, Stadtplaner, Vermesser und Wasserbauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .