Polizeikontrollen: Zwei Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Im Stadtbereich wurden diverse Kontrollen durchgeführt. Ein Auto war nicht versichert.

Die Verkehrspolizei Augsburg führte am Mittwoch diverse Kontrollen durch. Gegen 11.15 Uhr kontrollierte eine Streife einen 40-jährigen Mann in einem Pkw in der Straße An der Blauen Kappe. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Mann über keine Fahrerlaubnis verfügte. Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

In einem weiteren Fall konnte gegen 18.30 Uhr ein 32-jähriger Mann in einem Pkw festgestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem verfügte das Auto des Mannes über keinen Versicherungsschutz. Gegen den 32-Jährigen wird laut Polizei nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (ziss)

Lesen Sie dazu auch