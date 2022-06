Augsburg Gators zahlen Lehrgeld in der 2. Liga

Baseball Junge Augsburger Truppe wartet in der zweiten Liga noch auf den ersten Saisonsieg. Abstieg wird immer wahrscheinlicher.

Die Niederlagenserie der Zweitliga-Baseballer der Augsburg Gators hält an. Auch im zehnten Anlauf verpassten die Baseballer gegen die Reserve der Guggenberger Legionäre das langersehnte Erfolgserlebnis. Am vergangenen Wochenende verloren die Gators beide ihrer Spiele und setzen ihren bestehenden Negativtrend fort. In zwei sehr deutlichen Partien (1:12/1:11) musste sich das Team von Coach Andreas Rucker gegen die Regensburger auf heimischem Rasen geschlagen geben. Für den jungen Kader ist es bereits die zehnte Niederlage im zehnten Ligaspiel in der 2. Bundesliga Süd-Südost. „Eine definitiv sehr schwierige Saison“, sagt Rucker.

Aufgrund des geringen finanziellen Budgets setzen die Gators in dieser Spielzeit vorwiegend auf Jugendspieler aus den eigenen Reihen. Das war zuletzt noch anders. Der Altersdurchschnitt war jedoch sehr hoch geworden. Dem wollten die Gators entgegenwirken, um in den kommenden Jahren eine schlagkräftige Truppe stellen zu können. Deshalb begannen die Verantwortlichen, mehr und mehr unerfahrene Spieler einzusetzen. Die 2. Bundesliga biete ein „hohes Wettbewerbsniveau“ und damit perfekte Voraussetzungen, junge Spieler auszubilden. Die Idee dazu sei „aus der Not geboren. Es gibt auch keine Alternative“, betont der Trainer. Er ist sich sicher: „Langfristig gesehen ist das der richtige Weg.“

Entwicklungsschritte im Nachwuchs sind bei den Gators zu erkennen

Erste Entwicklungsschritte seien beim Nachwuchs schon zu erkennen. „Auf der Werferposition haben wir nun deutlich mehr Alternativen“, erklärt Rucker. Bis sich das auch in Form von Ergebnissen widerspiegelt, „muss noch ein bisschen Zeit investiert werden“. Bislang aber zahlen die Augsburger mit diesem Vorgehen noch viel Lehrgeld. Als einziges Team der Liga steht man ohne zählbare Ergebnisse da und belegt weit abgeschlagen den letzten Tabellenplatz. Vor allem spielerisch haben die Gators in dieser Saison große Schwächen, was speziell der fehlenden Erfahrung geschuldet ist.

Mit null Punkten rückt der Abstieg bedrohlich nahe. Für Rucker schon jetzt ein „sehr realistisches Szenario“, das wohl nur noch sehr schwer abzuwenden ist. Aufgeben aber gilt nicht. Dennoch sei es schwierig, nach durchweg negativen Erfahrungen die Moral einer so jungen Truppe hochzuhalten. „Jedem ist aber bewusst, was unsere Mittel und unsere Alternativen sind.“ Somit ist trotz der sportlichen Misere „die Stimmung innerhalb der Mannschaft gut“, betont er. Wo sich in den verbleibenden zwölf Saisonspielen die Gelegenheit ergeben sollte, wollen sie Siege mitnehmen.

Die erste Möglichkeit bietet sich am Sonntag (13 und 16.30 Uhr). Dann treffen die Augsburger auswärts auf die Heidenheim Heideköpfe 2. Die Reservemannschaft des amtierenden Meisters aus Liga eins tritt als Nachwuchsschwerpunktmannschaft auf und versucht, wie alle Reservistenteams, Talente aus der Region zu scouten. Als „reine Hobbysportler“, wie Rucker seine Spieler bezeichnet, wird es gegen die Leistungssportler des Viertplatzierten extrem schwer werden.