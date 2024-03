FCA-Trainer Strobl: "Das darf mir nicht passieren"

Wegen einer Unsportlichkeit sah Tobias Strobl im jüngsten Spiel die Rote Karte. Gegen seinen ehemaligen Klub FC Schweinfurt 05 muss neben dem Trainer noch ein Spieler des FC Augsburg II auf der Tribüne Platz nehmen.

Ausgerechnet in der Partie bei seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Schweinfurt 05 (6. Platz/37 Punkte) darf Tobias Strobl nicht seinen eigentlichen Arbeitsplatz am Spielfeldrand einnehmen. Strobl sah am vergangenen Dienstag beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den SV Schalding-Heining die Rote Karte und muss die Regionalligapartie im Sachs-Stadion auf der Tribüne verfolgen. Der Trainer des FC Augsburg II (8. Platz/36 Punkte) muss also mit Abstand verfolgen, was seine Mannschaft in der Fußball-Regionalliga zeigt.

FCA-Trainer Tobias Strobl spitzelt den Ball vor dem Einwurf weg

Der eigentlich besonnene Coach der Augsburger verlor in der Schlussphase der Partie gegen Schalding-Heining die Nerven, spitzelte einem gegnerischen Spieler, der einen Einwurf ausführen wollte, den Ball weg und bekam vom Unparteiischen die Rote Karte. Der Sünder zeigt sich reuig und einsichtig. "Das darf mir nicht passieren und war vom Schiedsrichter korrekt", betont Strobl.

Seine Kontakte nach Schweinfurt hielten sich mittlerweile in Grenzen. Strobl: "Dort sind aus meiner Zeit nur noch vier Spieler dabei." Verzichten müssen die Augsburger in Unterfranken auch auf Julian Bell, der in der Nachspielzeit gegen Schalding nach einem groben Foul ebenfalls vorzeitig auf die Tribüne musste. In Schweinfurt wird wohl Assistenzcoach Felix Kling beim FCA das sportliche Sagen haben. (oll)

