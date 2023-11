Firnhaberau

Autofahrer flüchten nach Unfällen

Zwei Fälle von Unfallfluch beschäftigen die Polizei in Augsburg. Einer ereignete sich in Lechhausen, der andere in der Innenstadt.

In der Zeit von Freitag, 11 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Wagen im Martin-Gomm-Weg beschädigt. "Der bislang Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern", berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Innenstadt in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto in der Schwibbogengasse, und flüchtete danach. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise. (jaka)

