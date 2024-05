Das Kolping Theater präsentiert den Bauernschwank "Ein guter Einfall"

In Lechhausen spielte das Ensemble am Wochenende sein aktuelles Bühnenstück. Im Anschluss wurden noch Jubilare geehrt.

Als dem frischgebackenen Bauern Georg der Firstbaum geklaut wird, ist auf dem Hof der Teufel los. Wer hätte denn ahnen können, dass die Diebe in Wahrheit der eigene Schwiegervater und die Hofmagd sind. Vergangenes Wochenende konnte man die Schauspielerinnen und Schauspieler des Kolping Theaters in dem humorvollen Bauernschwank "Ein guter Einfall" bestaunen. Zu neunt stand die gut eingespielte Truppe auf der Bühne und begeisterte das Publikum mit vollem Einsatz.

Werner Ohnemus, der schon 1992 die Spielleitung des Kolping Theaters in Lechhausen übernahm, freute sich über die gut besuchten Vorstellungen. "Wir spielen für gewöhnlich zwei Stücke im Jahr. Dafür proben wir dann etwa sechs bis acht Wochen im Voraus", erklärt Ohnemus. Das sei schon beachtlich, zumal die meisten der insgesamt 15 Darstellerinnen und Darsteller noch berufstätig seien, sagt er. Nicht nur die zeitliche Belastung ist für die Vereinsmitglieder sei eine Herausforderung, auch die Spielstätten seien schwer zu finden. Nachdem die Gruppe ihr vorheriges Spielhaus verlassen mussten, dürfen sie nun seit einigen Jahren im Gemeindesaal der Kirche St. Elisabeth spielen. "Wir sind froh, dass es so gut klappt und wir unsere Stücke hier aufführen können. Für viele kleinere Schauspielgruppen ist eine geeignete Spielstätte zu finden ein großes Problem", bedauert Werner Ohnemus.

Der Bauer (Mitte: Rudolf Ohnemus) wird von seiner Frau (Hinten: Uschi Magnus) und seinen beiden Töchtern (li.: Daniela Ohnemus, re.: Annika Magnus) verwöhnt. Foto: Silvio Wyszengrad

Mit dem aktuellen Stück bringt die Truppe eine ländliche Komödie auf die Bühne, doch es werden auch anspruchsvollere Werke gespielt. "Wir versuchen zwischen Boulevardstücken und Volksstücken abzuwechseln, damit es für die Schauspieler und das Publikum spannend bleibt", berichtet Ohnemus, der die Stücke im Vorfeld auswählt und auf Umsetzbarkeit prüft. Zuletzt hatte man das Kriminalstück "Die Falle" auf die Bühne gebracht. "Das war für uns schon eine ziemliche Herausforderung", erzählt der Spielleiter. "Wir mussten sehr intensiv proben, aber es war am Ende ein großer Erfolg." Trotzdem sind beim Publikum besonders die unterhaltsamen Komödien sehr beliebt, das sei der Schauspielgruppe bewusst.

V.l. "Sepp" Lukas Kunze, "Georg" Florian Schrader und "Kaspar" Rudolf Ohnemus diskutieren über die neusten Baupläne auf dem Hof. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Kolping Theater in Lechhausen hat bereits eine traditionsreiche Geschichte hinter sich, doch nicht nur der Verein, sondern auch die Mitglieder haben über die Jahre schon vieles miteinander erlebt. So war es für Werner Ohnemus eine besondere Freude seine langjährigen Mitglieder im Anschluss an das Stück zu ehren. Auch unter den Schauspielern gab es Jubilare. Florian Schrader, welcher den Schwiegersohn Georg im Stück mimte, wurde für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt und Rudolf Ohnemus, der als Bauer Kaspar auf der Bühne stand, ist bereits seit 40 Jahren teil der Kolpingfamilie. "Wir sind einfach miteinander groß geworden und man kennt sich sehr gut", erzählt Werner Ohnemus von seinen Vereinsfreunden. Von dem Engagement der Mitglieder ist er immer wieder erstaunt. "Es geht ja nicht nur um die Schauspielerei, sondern auch um alles drumherum: Bühnenbild, Kasse, Kostüme, Technik, Maske", betont der Spielleiter.

Info

Wer im Kolping Theater aktiv werden möchte, kann per Mail an info@kolping-augsburg-lechhausen.de oder telefonisch unter 0821/713630 Kontakt aufnehmen.