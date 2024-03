Augsburg

"123" vs. "Dreizweieins": Warum eine beliebte Studentenparty umzieht

Plus Die in Augsburg bekannte Studentenparty "123" wechselt von der Kantine ins "100 Hz" – für viele überraschend. Doch auch am bisherigen Standort hält man am Konzept fest.

Von Arne Seyffert

Weit mehr als 150.000 Menschen haben das Video auf Instagram gesehen. Der "100 Hz"-Club macht dort darauf aufmerksam, dass die "123"-Studentenparty demnächst unter seinem Dach stattfindet. Darin zu sehen: ein junger Mann mit Sonnenbrille, der Plakate mit Sprüchen wie "Originale 123 jetzt im 100 Hz", oder "Bubatz Date am 1. 4.?" an verschiedenen Orten mitten in der Stadt hochhält. Damit ist die "123"-Studentenparty gemeint, die aus der Kantine in den noch relativ neuen 100 Hz Club verlegt werden soll. In dem Video wird auch ein Startdatum genannt: Am 27. März soll dort die erste Studentenparty stattfinden. In sozialen Medien stößt der Schritt auf viel Aufmerksamkeit. Was steckt dahinter?

Augsburger Studentenparty "123" geht ins "100 Hz", in der Kantine folgt "Dreizweieins"

Mitveranstalter der "123-Party" ist die Agentur "eeevents", die zusammen mit der Kantine die Party organisiert. Dem Vernehmen nach sollen insbesondere Kostengründe für den Wechsel maßgeblich gewesen sein. "Die "eeevents-Agentur" ist auf uns zugekommen mit der Bitte, die Kooperation als Mitveranstalter bei uns möglichst schnell zu beenden", sagt Sebastian Karner, Geschäftsführer der Kantine. Bis auf einen DJ, der wechselt, und dem Motto-Namen ändere sich am Konzept in der Kantine letztlich kaum etwas, sagt Karner. Statt der bisherigen Studentenparty findet bereits seit dem 1. März mittwochs die "DreiZweiEins-Deins"-Party in der Kantine statt. Durch die Trennung konnten die Eintrittspreise der neuen Partys nach Auskunft von Karner gesenkt werden, sie liegen nun bei fünf Euro. Samstags führte die Kantine die "SaturYay-Party" ein.

