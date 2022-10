Zoo Augsburg: Neuer Schutz wegen buddelnder Otter

Wegen Bauarbeiten bei den Fischottern und Bibern gibt es im Zoo Augsburg eine Umleitung für Besucher. Auch beim neuen Wirtschaftsgebäude geht es weiter.

Die Gehege im Zoo müssen so gesichert sein, dass Tiere keinen Schaden anrichten können. Aktuell arbeitet eine Firma an den Außenanlagen für Biber und Fischotter. "Um das mit geringstem Stress für die Tiere zu bewerkstelligen, befinden sich die Fischotter in ihrem rückwärtigen Gehege und die Biber sind in die Bärenanlage umgezogen", teilt Zookurator Thomas Lipp mit.

Im Rahmen der Bauarbeiten werden die Uferkanten mit Flussbausteinen befestigt, bei den Fischottern wird das Badebecken zusätzlich mit einem Grabeschutz versehen, damit vor allem das Ufer besser gegen das Buddeln der Fischotter geschützt ist. Im Zuge der Bauarbeiten gebe es eine Einschränkung für Besucher. Sie müssen nun den neu sanierten Weg über den „Berg“ hinter den Steinböcken hochlaufen. Als "Belohnung" für die gelaufenen Höhenmeter gebe es wieder die ostkaukasischen Tore zu sehen.

Auch im neuen Wirtschaftsgebäude im Zoo geht es voran. "Der Rohbau steht, das Dach ist dicht, das Richtfest kann kommen", so Lipp. Bereits montiert wurden die Rolltore. Nun sind Heizung, Elektrik und Lüftung an der Reihe. (eva)