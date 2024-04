Mit der historischen Straßenbahn durch Augsburg oder in Tracht zum Plärrer

Für das Wochenende vom 5. bis 7. April ist Sommerwetter vorghergesagt. Das freut die Schausteller, aber auch alle Freiluftfans. Auf was man sich freuen kann.

Noch eineinhalb Wochen Plärrer - was will man mehr. Zumal am Wochenende auch noch der Sommer Einzug hält. Doch der Bummel über ein Volksfest ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Aber keine Sorge, vom 5. bis 7. April gibt es jede Menge Lustbarkeiten, die nichts mit Bier, Riesenrad und Karussells zu tun haben.

Das ist am Wochenende in Augsburg kulturell geboten

Theater/Konzert: Hausherr Siegmund vom Seiden ist die Treppe hinabgestürzt und tot. Das skurrile Kommissaren-Team Stefan und Harry versucht, seinen Tod aufzuklären. Davon erzählt das Stück „Tot ist tot“ von den Bretterdiven. Zu sehen am Freitag und Samstag, jeweils 19.30 Uhr, im Abraxas an der Sommestraße. Am Sonntag, 18 Uhr, ist im Kulturhaus „Arayan Bulgur“ zu sehen. Ein Theaterstück in türkischer Sprache. Tickets bei der Bürgerinfo am Rathausplatz oder unter abraxas-augsburg.reservix.de

Premiere hat auch der Theaterjugendclub des Staatstheaters, der sich „Club Y“ nennt und mit „Prinzessin Nicoletta“ am Sonntag, 18 Uhr, auf der Brechtbühne am Gaswerk zu erleben ist. Tickets unter staatstheater-augsburg.de

Theater, vielmehr Märchen, gibt es auch für die Kleinen. Am Samstag, 10 Uhr, erzählt Gianna Formicone im Märchenzelt hinter dem Abraxas „Mitmach-Märchen“, dazu gibt es Stockbrot. Infos und Tickets unter maerchenzelt.de

Zwischen Melancholie, feinem Humor und noblem Understatement pendelt die Musik unter dem Titel „Fair Isle“. Zu hören von Iris Lichtinger und Axel Wolf am Sonntag, 18 Uhr, im Speisezimmer des Schaezlerpalais. Infos unter kmaugsburg.de/Konzerte

Das Frühjahrskonzert der Schwäbischen Jugendsinfonie steht am Sonntag, 19 Uhr, auf dem Programm im Kongress am Park.

Der „Naturgewalt“ widmet sich das 6. Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker mit dem Titel „Naturkraft“. Am Montag und am Dienstag, 20 Uhr, im Kongress am Park. Unter anderem mit Alexej Gerassimez, der mit seinen Schlaginstrumenten eine Sensation ist. Karten unter staatstheater-augsburg.de

Rock und Pop: Diese Konzerte gibt's am Wochenende in Augsburg

Die größten Hits des Austro-Pop gibt es am Samstag, 20 Uhr, im Kongress am Park zu hören. Von „Fürstenfeld“ über „Skifoan“ bis zu „Macho, Macho“ reicht die Palette der Coverband. Karten gibt es eine Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse.

Zu „Maniac Desert Vibes“ lädt am Freitag, 19.30 Uhr, die Ballonfabrik in die Austraße ein. Zu hören sind krachende Gitarren und stampfende Drums. Am Samstag, 20.30 Uhr entern Boucan aus Frankreich, Guadalupe Mediavilla aus Argentinien und die 4. Mahnung aus Deutschland die Bühne.

Am Freitag, 20.30 Uhr entfaltet Ben Wood ein Inferno ab 20.30 Uhr im Bombig, und am Sonntag heißt es an der Gubener Straße „Sunday Afternoon“. Ab 16 Uhr ist Taljesin zu hören.

Mit Comedy will Berhane Berhane am Samstag, 20 Uhr, die Zuhörer in der Kresslesmühle in der Barfüßerstraße unterhalten. Und am Sonntag, 18 Uhr, stattet Stefan Leonhardsberger dem Kulturhaus einen Besuch ab. In der Fuggerstadt ist er bestens bekannt.

Im City-Club am Kö ist am Samstag eine Performance mit Bewegung, Bild und Klang zu erleben. Beginn 19.30 Uhr, das Thema ist Wasser. Infos unter cityclub.de

Diese Partys stehen in Augsburg an

Der Planet Bizarre schlägt seine Zelt in der Rockfabrik an der Piccardstraße auf. Beginn am Samstag ist ab 20 Uhr, es gibt einen überdachten beheizten Raucherbereich, möblierte Spielbereiche und ein Konzert der „Grausamen Töchter Aranea Peel und ihrer bösen Mädchen“.

Nico Moreno legt am Freitag unter dem Motto „Under the Moon“ ab 23 Uhr im Kesselhaus an der Riedinger Straße auf. Ab 6 Uhr steigt die Afterhour in der Blackbox. Am Samstag startet um 19 Uhr „Mama tanzt Kindheit“, ab 23 Uhr ist, wie in vielen Klubs, eine „After Plärrer Party“ angesagt.

Eine Ü30 Party mit DJ Grand Funk Haubrich wartet im Spectrum an der Ulmer Straße am Samstag ab 21 Uhr auf „Tanzwütige“.

Was am Wochenende in Augsburg sonst noch los ist

Auf den Plärrer am Kleinen Exerzierplatz wartet am Wochenende Sommerwetter und wahrscheinlich Massen an Menschen. Am Freitag 22 Uhr, erhellt das Feuerwerk die Stadt und am Montag gibt es den „Rosa Montag“ im Schallerzelt mit heißen Jungs. Infos für Letzteres unter www.rosamontag-augsburg.de

Einen Fashion-Flohmarkt von 10 bis 14.30 Uhr gibt es am Samstag im Kongress am Park. Infos unter mucha-eventmanagement.de

Rundfahrten mit der historischen Straßenbahn stehen am Samstag auf dem Programm der Stadtwerke. Start ist um 14.05 Uhr ab Königsplatz. Am Sonntag, kann man von 12 bis 17 Uhr das historische Wasserwerk am Hochablass besichtigen.

Eine historische Tram verlässt am Wochenende das Depot und nimmt Interessierte auf eine Rundfahrt durch Augsburg mit. Foto: Mercan Fröhlich

Um Entdeckungen und Kuriositäten geht es beim Spaziergang mit Kurt Idrizovic am Sonntag, 10 Uhr. Treffpunkt ist das Zollhaus beim Jakobertor und Näheres gibt es unter Telefon 0171/1712048.

Die Lesung ist zwar erst am Dienstag aber mit Dr. Uwe Wittstock kommt ein gefragter Literat ins Brechthaus auf dem Rain. Er steht sein Buch „Marseille 1940 vor. Anmeldung unter Telefon 0821/4540815.