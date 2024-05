Upload-Portal für Vereine: Fünf Tipps für einen guten Bericht

Um einen interessanten und gut verständlichen Text zu schreiben, braucht es gar nicht so viel. Wenn Sie diese Tipps beachten, wird Ihr Text gerne gelesen.

1. W-Fragen beantworten

Beantworten Sie mit ihrem Text die sogenannten „W-Fragen“: Was ist passiert? Wer ist beteiligt (bitte immer mit Vor- und Nachname)? Wo war es? Wann war es? Wie lief es ab? Warum geschah es?

2. Auf das Wesentliche reduzieren

Konzentrieren Sie sich beim Schreiben auf die wesentlichen Informationen. Nebensächlichkeiten lassen Sie am besten ganz weg.

3. Das Wichtigste zuerst

Orientieren Sie Ihren Bericht nicht am zeitlichen Ablauf einer Veranstaltung. Steigen Sie mit dem interessantesten Punkt ein. Denken Sie dabei auch daran, was Menschen außerhalb ihrer Organisation interessieren könnte: Das weckt Interesse an Ihrer Arbeit.

4. Kurze verständliche Sätze

Halten Sie die Sätze kurz. Statt viele Nebensätze zu bilden, machen Sie lieber viele kürzere Sätze.

5. Rechtschreibung beachten

Achten Sie bitte auf die korrekte Schreibweise und Zeichensetzung.

Alles rund um die Bedienung des Upload-Portals finden Sie in diesem Artikel. (AZ)