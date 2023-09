Spielplan der Würzburger Kickers: Wann spielen die Kickers in der Regionalliga Bayern?

Die Würzburger Kickers spielen 2023/24 in der Regionalliga Bayern. Hier finden Sie alle Infos zum Spielplan und den Begegnungen des Teams aus Bayern.

Die Würzburger Kickers treten in der Saison 2023/24 zum zweiten Mal in Folge in der Regionalliga Bayern an, unter der Leitung ihres Trainers Marco Wildersinn. Für Wildersinn markiert diese Saison seine zweite Amtszeit als Cheftrainer der Kickers. Der Kader des Teams hat sich verändert und wurde nach ein paar Abgängen neu verstärkt. Nach einer erfolgreichen Spielzeit 2022/23, in der die Mannschaft den zweiten Platz in der Tabelle belegte und knapp den Aufstieg in die 3. Liga verfehlte, streben die Würzburger Kickers auch in der neuen Saison erneut den Aufstieg an. Mehr aktuelle Infos über die Würzburger Kickers finden Sie hier.

Sie möchten mehr über die Termine und Begegnungen erfahren? In diesem Artikel finden Sie alle relevanten Informationen zum Spielplan der Würzburger Kickers für die Saison 2023/24 in der Regionalliga Bayern.

Regionalliga Bayern 2023/24: Spielplan der Würzburger Kickers

Die Regionalliga Bayern startete im August 2023. Die Würzburger Kickers eröffnen die aktuelle Saison mit einem in der heimischen AKON-Arena gegen den FC Memmingen. Die Hinrunde endet in der Regionalliga Bayern laut Spielplan mit dem 17. Spieltag gegen den DJK Vilzing. Die Winterpause hingehen beginnt erst später im Jahr. Ende November 2023 ist der letzte reguläre Spieltag für die Würzburger Kickers - auswärts gegen den TSV Aubstadt.

Der 23. Spieltag markiert die Wiederaufnahme des Ligabetriebs für die Kickers nach der Pause. Am ersten Wochenende im März 2024 spielen die Fußballer aus Würzburg das erste Punktspiel im neuen Jahr gegen die Spielvereinigung aus Bayreuth. Den Abschluss der regulären Regionalliga-Saison stellt der 34. Spieltag Mitte Mai 2024 dar - ein Heimspiel gegen den DJK Vilzing. Der Großteil aller Ligaspiele der Kickers fällt auf einen Samstag, mit Sicherheit zur Freude der Fans. Nur wenige Partien sind unter der Woche. Sollten die Kickers die Saison als Tabellenerster beenden, stehen anschließend noch die Playoffs um den Aufstieg in die 3. Liga an.

Den vollständigen Spielplan der Würzburger Kickers haben wir für Sie nachfolgend aufgelistet. Hier werden Sie über alle Termine und Begegnungen in der Regionalliga Bayern 23/24 informiert. Ebenfalls ist der komplette Spielplan auf der offiziellen Homepage des Vereins einzusehen.