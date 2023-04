Jeep fährt den elektrischen Avenger vor

Jetzt setzt auch Jeep auf den vollelektrischen Kurs. Denn mit dem Avenger kommt das erste reine Akku-Auto der Amerikaner. Ein wichtiges Extra fehlt dem kompakten Geländewagen aber erst einmal.

Jeep bringt sein erstes reines Elektroauto: Noch im April will die Stellantis-Tochter mit der Auslieferung des Avenger beginnen. Als Konkurrent für E-Modelle wie Opel Mokka oder Hyundai Kona kommt dem laut Jeep mindestens 37.000 Euro teuren Neuling eine weitere Sonderrolle zu. So ist er mit 4,08 Metern Länge der kleinste Jeep seit dem legendären Willy’s aus den 1940er Jahren.

Angeboten wird der immer mit digitalen Instrumenten, großem Touchscreen und allerlei Assistenzsystemen ausgestattete Avenger laut Jeep zunächst nur in einer Antriebskonfiguration. Sie stammt aus dem Konzernsortiment und trägt auch Modelle wie den Opel Corsa oder den Peugeot 208, wurde für den Jeep aber erneuert.

Bis zu rund 400 Kilometer Reichweite im Avenger

So steigt die Akku-Kapazität auf 54 kWh und mit ihr die Reichweite auf rund 400 Kilometer. Auch der an der Vorderachse montierte Motor legt auf 115 kW/156 PS zu und beschleunigt den Avenger auf bis zu 150 km/h. Geladen wird mit bis zu 100 kW, so dass der Sprung von 20 auf 80 Prozent im besten Fall in 24 Minuten gelingen soll.

Einen Haken hat der Aufbruch in die neue Zeit: Fürs Erste fährt der Avenger nur mit Front- statt Allradantrieb. Aber erstens hat Jeep bereits eine 4x4-Version in Aussicht gestellt, und zweitens soll es in den nächsten drei Jahren drei weitere E-Modelle geben, zu denen auch ein elektrisches Äquivalent zum rustikalen Wrangler zählt.

(dpa)