2. Bundesliga

vor 19 Min.

Matanovic-Treffer reicht dem KSC: 1:0-Sieg in Nürnberg

Der Karlsruher SC gewinnt in Nürnberg und unterstreicht seine gute Form in der Rückrunde. Theoretisch besteht sogar noch die Chance, in die Bundesliga zurückzukehren.

Die Formkurve des Karlsruher SC zeigt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter nach oben. Dank des verdienten 1:0 (1:0)-Erfolgs am Sonntag beim 1. FC Nürnberg kletterte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner auf den zweiten Platz in der Rückrunden-Tabelle. Mit insgesamt 49 Punkte haben die Karlsruher zumindest noch eine theoretische Chance, in die Bundesliga zurückzukehren. Die Nürnberger zogen derweil zum vierten Mal nacheinander den Kürzeren und befinden sich weiter in Abstiegsgefahr. Der seit sechs Spielen ungeschlagene KSC trat vor 35 162 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion dominant und reifer auf. Die Badener trafen aber nur einmal sehenswert durch Igor Matanovic (37. Minute). Der Angreifer hätte in der 53. Minute nach einem Freistoß aus weniger Metern allerdings das 2:0 nachlegen müssen. Der Club agierte in der ersten Hälfte gelähmt, ohne Zutrauen, offensiv ideenlos, ohne Abschlüsse. Zur Pause pfiffen die Fans. FCN-Coach Cristian Fiél reagierte mit vier Wechseln. Mit Taylan Duman, Sebastian Andersson, Kanji Okunuki und Benjamin Goller wurde es besser. Lukas Schleimer kam zweimal zum Abschluss, einmal köpfte Andersson. Eine Handelfmeter-Entscheidung für Nürnberg nahm Schiedsrichter Lukas Benen nach Videostudium zurück (74.). Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

FCN-Kader

KSC-Kader (dpa)

Themen folgen