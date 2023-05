Muskelfaserriss: KSC-Profi Ambrosius droht Saison-Aus

Innenverteidiger Stephan Ambrosius vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC droht vier Spieltage vor dem Ende der Rückrunde das Saison-Aus.

"Es ist im Moment völlig ergebnisoffen, ob er noch einmal eingreifen kann, wenigstens in den Trainingsbetrieb", sagte Trainer Christian Eichner einen Tag vor der Samstagspartie (13.00 Uhr/Sky) gegen Hannover 96. Der 24 Jahre alte Ambrosius hatte beim 2:3 in Düsseldorf am vergangenen Sonntag einen Muskelfaserriss erlitten. Der ebenfalls angeschlagene Marcel Franke, für den Ambrosius ins Spiel gekommen war, wird dagegen wie Stammtorhüter Marius Gersbeck zurückkehren.

Dass seine Mannschaft in Düsseldorf zum wiederholten Mal in der Nachspielzeit wichtige Punkte verschenkt hat, wird laut Eichner keine personellen Konsequenzen haben. "Was ich aber sehen will, ist, dass die Mannschaft zu lernen beginnt. In Bereichen, die mindestens genauso wertvoll sind, wie die fußballerische Leistung", sagte der 40-Jährige.

Dazu gehöre unter anderem, dass jeder über 90 Minuten "jeden Meter macht, auch wenn er noch so unlogisch erscheint". Dass vor der Partie sechs Stammspieler von einer Gelbsperre bedroht sind, hat Eichner dagegen nicht thematisiert. "Denn wenn einer einen durchlaufen lässt, nur weil er in Kiel dabei sein möchte, dann macht das null Komma null Sinn", sagte er.

(dpa)