SV Sandhausen verpflichtet Defensivspieler Lorch

Der 28-jährige Jeremias Lorch wechselt zur kommenden Saison vom Drittliga-Konkurrenten FC Viktoria Köln an den Hardtwald.

Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat den Innenverteidiger Jeremias Lorch vom Ligakonkurrenten FC Viktoria Köln zur kommenden Saison verpflichtet. Zur Laufzeit des Vertrags mit dem 28-Jährigen machte der Verein keine Angaben.

"Jeremias bringt große Erfahrung mit, die sich in seiner Ballsicherheit bemerkbar macht. Durch über 170 Spiele in der 3. Liga ist er ein verlässlicher Rückhalt in der Abwehr- oder Mittelfeldzentrale", sagte Sandhausens Trainer Jens Keller über den Neuzugang.

Lorch spielt seit 2020 für die Kölner. Zuvor stand er beim SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag. Für die Hessen bestritt er auch 20 Zweitliga-Spiele.

(dpa)