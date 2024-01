Waldhof Mannheim trennt sich von Rehm und holt Antwerpen

Der Tabellen-17. der 3. Fußball-Liga entbindet Rüdiger Rehm von seinen Aufgaben und reagiert damit auf die sportliche Situation. Der Nachfolger war zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern tätig.

Der in der 3. Fußball-Liga abstiegsbedrohte SV Waldhof Mannheim hat Rüdiger Rehm von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Die Entscheidung des Aufsichtsrates verkündete des Tabellen-17. am Mittwochabend. Erst am vergangenen Freitag hatten die Mannheimer beim Halleschen FC mit 4:1 gewonnen und einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt gelandet.

Als Nachfolger präsentierte der Club Marco Antwerpen, der zuletzt bis Mitte Mai 2022 für den 1. FC Kaiserslautern tätig war. Am Sonntag (16.30 Uhr) wird Antwerpen sein Debüt an der Seitenlinie gegen Preußen Münster feiern.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls und die damit verbundene Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Beetz. "Marco hat bei seinen vergangenen Stationen stets gezeigt, dass er in kurzer Zeit einen großen Einfluss auf eine Mannschaft nehmen kann."

