Balingens Handballer steigen aus der Bundesliga ab

Im Tabellenkeller der Handball-Bundesliga ist die erste Entscheidung gefallen.

Die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten haben sich mit einem desaströsen Auftritt vorzeitig aus der Bundesliga verabschiedet. Der Tabellenletzte verlor am Freitagabend das Aufsteigerduell gegen den ThSV Eisenach mit 21:34 (8:14) und kann damit den Gang in die Zweitklassigkeit in den ausstehenden vier Saisonspielen nicht mehr verhindern.

Nach der Trennung von Trainer Jens Bürkle erlebte dessen bisheriger Assistent Tobias Hotz seine Bundesliga-Premiere als Chefcoach. Allerdings konnte auch er die völlig verunsicherte Mannschaft nicht in die Erfolgsspur bringen. Vielmehr erlebte der HBW gegen die nun sicher geretteten Thüringer ein Debakel, sodass am Ende der dritte Bundesliga-Abstieg nach 2017 und 2022 besiegelt war.

Stand jetzt ist Balingen der einzige sportliche Absteiger, da der Ligaverband dem HSV Hamburg die Lizenz für die kommende Saison verweigert hat. Die Norddeutschen haben allerdings Einspruch gegen diese Entscheidung eingelegt.

(dpa)