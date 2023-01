19-Jähriger verletzt 16-Jährigen mit Messer schwer

Bei einem Messerangriff in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein 16 Jahre alter Jugendlicher schwer verletzt worden.

Er geriet am späten Samstagabend mit einem 19-Jährigen in Streit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Ältere attackierte seinen Kontrahenten mit einem Messer. Der 19-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Der 16-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, berichtete die Polizei.

(dpa)