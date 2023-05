Südwesten will verstärkt um ausländische Investoren werben

Baden-Württemberg will einem Zeitungsbericht zufolge verstärkt um ausländische Investoren werben und auf eine "aktive Ansiedlungsstrategie" setzen.

Das berichtet die "Südwest Presse" unter Berufung auf eine Vorlage für die Kabinettssitzung am Dienstag. Demzufolge sollen vor allem Unternehmen, die "in besonders wachstumsstarken Technologie- und Geschäftsfeldern" tätig sind, in den Südwesten gelockt werden.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wolle dabei auf Ansiedlungs-Scouts setzen, die im Ausland mögliche Investoren ausmachen und ansprechen sollen. Sie sollen beispielsweise an die Ost- und Westküste der USA und Israel entsandt werden. Zugleich solle auch die Landesagentur Baden-Württemberg International (BW-i) ausgebaut und zum Ansprechpartner für Ansiedlungen werden. Sie soll zusätzliche Planstellen erhalten.

(dpa)