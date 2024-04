Torwart Nübel trainiert beim VfB Stuttgart nur individuell

Wegen muskulärer Probleme im Gesäßbereich hat Stammtorwart Alexander Nübel beim VfB Stuttgart noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert.

Der 27-Jährige habe am Mittwoch nur individuelle Übungen gemacht, sagte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten. Nübel hatte wegen der Beschwerden am Samstag nicht beim 3:0 des Tabellendritten gegen Eintracht Frankfurt mitwirken können und war im Tor von Fabian Bredlow vertreten worden. VfB-Verteidiger Anthony Rouault nimmt nach einem Kieferbruch weiterhin nur an Teilen des Mannschaftstrainings teil.

(dpa)