Dritter Anlauf: Michael Matzak neuer Bürgermeister

Aller guten Dinge sind drei? Gleich zwei Mal machen formelle Patzer die Wahl des Bürgermeisters einer kleinen Gemeinde im Kreis Göppingen zunichte. Dabei ist der Chefsessel auch so schon seit Monaten unbesetzt.

Beim dritten Mal hat es nun geklappt: Nach zwei missglückten Versuchen haben die Bürger von Birenbach im Kreis Göppingen am Sonntag Michael Matzak zu ihrem neuen Bürgermeister gewählt. Der 32-Jährige setzte sich laut vorläufigem Ergebnis mit 64,94 Prozent der Stimmen gegen seine Mitbewerber durch. Er arbeitete bisher als Beamter bei Vermögen und Bau - einem Landesbetrieb des Finanzministeriums und ist seit 2014 Gemeinderat in Birenbach.

Bereits seit Monaten ist der Chefsessel der 1945-Einwohner-Gemeinde unbesetzt. Der bisherige Bürgermeister ist nach Angaben des Landratsamtes Göppingen seit September 2021 krankgeschrieben. Im August hat die Behörde schließlich einem Antrag auf Entlassung stattgegeben.

Die Suche nach einem Nachfolger scheiterte bereits zweimal an formalen Missgeschicken. Ein erstes Mal zur Urne schreiten sollten die Birenbacher am 7. August. Weil die Gemeinde in der Ausschreibung aber den Fristbeginn für Bewerbungen falsch angab, musste die Wahl verschoben werden. Die Ausschreibung wäre sonst anfechtbar gewesen, erklärte eine Sprecherin.

Auch der zweite Versuch schlug fehl. Bei der für den 25. September geplanten Wahl wurde der Gemeinde erneut ein Verstoß gegen die formalen Vorgaben zum Verhängnis. Die Ausschreibung wurde zunächst ohne Datum auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht und verstieß auch inhaltlich gegen kommunalrechtliche Vorgaben, teilte das Landratsamt dazu mit.

Dass das Landratsamt eine Wahl absage, sei äußerst selten und in den vergangenen Jahren nicht vorgekommen. Während der Pandemie sei eine Wahl lediglich von Kommunen verschoben worden, sagte die Sprecherin.

(dpa)