Behörde verlängert Bewilligung für "Säntis"-Bergung

Das Dampfschiff «Säntis» ist auf dem Grund des Bodensees zu sehen. Am 2. Mai 1933 wurde es ausgemustert und im See versenkt. Ein Verein aus Romanshorn will das rund 130 Jahre alte Dampfschiff aus 210 Metern Tiefe bergen und ausstellen.

Foto: Schiffsbergeverein/Schiffsbergeverein, dpa