Mit Haftbefehl gesuchter Mann am Flughafen festgenommen

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist am Flughafen Baden-Baden in Rheinmünster (Kreis Rastatt) festgenommen worden.

Der 38-Jährige war wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte. Seine Gefängnisstrafe von einem Jahr und einer Woche hatte er nicht angetreten.

Zusätzlich bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl. Darüber hinaus fanden die Beamten in seinem Gepäck einen gefälschten griechischen Personalausweis. In einer Vernehmung habe der Mann zugegeben, das Dokument in Griechenland gekauft zu haben. Der 38-Jährige wurde nach der Festnahme am Donnerstag ins Gefängnis gebracht. Er muss sich nun zusätzlich wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen verantworten.

(dpa)