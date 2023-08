Messerattacke in Mannheim: Tätergruppe weiterhin flüchtig

Nach einer Messerattacke mit zwei schwer verletzten Männern in Mannheim sind die Täter weiterhin auf der Flucht.

Die verletzten 27 und 31 Jahre alten Männer seien notoperiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ihr Gesundheitszustand war demnach stabil.

In der Nacht zum Sonntag soll eine Gruppe von vier bis fünf jungen Männern die beiden 27- und 31-Jährigen auf dem Swansea-Platz in Mannheim angegriffen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Täter die zwei Männer dabei mit Messerstichen schwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Sowohl das Motiv als auch der Tatablauf waren bislang unklar. Die Kripo ermittelt weiter.

(dpa)