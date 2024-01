Millionenschaden bei Brand in Bühl

Bei einem Brand auf einem Aussiedlerhof in Bühl (Landkreis Rastatt) ist nach Schätzungen ein Schaden von anderthalb Millionen Euro entstanden.

Ein Ökonomiegebäude, in dem landwirtschaftliche Geräte und Erzeugnisse gelagert wurden, stand nach Polizeiangaben in der Nacht zu Montag in Flammen. Die Ursache werde noch ermittelt. 120 Feuerwehrleute verhinderten der Mitteilung zufolge, dass sich das Feuer auf ein Nebengebäude ausbreitete, in dem sich etwa 240 Schafe befanden. Niemand sei verletzt worden.

(dpa)