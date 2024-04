Ein Toter und vier Schwerverletzte bei Unfall auf Landstraße

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Wohnwagen auf einer Landstraße bei Hoßkirch (Landkreis Ravensburg) ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Vier weitere Insassen seien am Montag schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Das Auto sei aus Ostrach (Landkreis Sigmaringen) kommend auf der L286 aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wohnwagen eines Ehepaares zusammengestoßen.

Durch den Aufprall sei ein Mitfahrer im Auto so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei. Die vier restlichen Insassen der beiden Fahrzeuge seien mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Rettungswagen und zwei Hubschrauber seien im Einsatz gewesen.

(dpa)