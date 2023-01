Tote Seniorin: Motiv des 14-jährigen Verdächtigen unklar

Nach dem Tod einer Radfahrerin im Seniorenalter ist das Motiv des 14-jährigen Verdächtigen weiter unklar.

Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft konnten am Mittwochmittag Angaben dazu machen. Der Jugendliche soll am Montag eine 78-Jährige in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) unvermittelt vom Fahrrad gestoßen haben. Dabei zog sich die Frau der Polizei zufolge schwere Kopfverletzungen zu. Zur Behandlung kam sie in ein Krankenhaus, starb dort aber in der Nacht auf Mittwoch. Der Verdächtige flüchtete am Montag, konnte aber laut Polizei wenig später vorläufig festgenommen und an Angehörige übergeben werden.

