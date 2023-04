Erster Grünen-Bürgermeister überrascht Politikverdrossenheit

Deutschlands erster Grünen-Bürgermeister Elmar Braun ist lange überzeugt gewesen, Umweltbewusstsein und der Wunsch nach Freiheit würden wachsen.

"Stattdessen hat das Vertrauen in die Politik abgenommen, damit habe ich wirklich nicht gerechnet", sagte er dem "Badischen Tagblatt" und den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Samstag) anlässlich seines 67. Geburtstags am Sonntag. Braun war 1991 als erster direktgewählter Grünen-Bürgermeister in das Rathaus von Maselheim (Landkreis Biberach) eingezogen.

"Mit reiner grüner Lehre sind keine Wahlen zu gewinnen", laute einer der Braun'schen Merksätze, schrieben die Zeitungen. Doch ohne politische Mehrheit gebe es keine Veränderung - und die gehe ihm oft zu langsam vonstatten. Braun bedauere, dass "ökologische Vernunft" bisher nicht breiter um sich greifen konnte, hingegen aber "Egoismus, Staatsgläubigkeit und die Neigung, anderen etwas vorzuschreiben".

Gefragt nach einem Gegenrezept sagte Braun: "Schwätze midde Menscha." Anders sei Vertrauen eben nicht aufzubauen. "Das Schönste an der Kommunalpolitik ist, Menschen zu begeistern und mitzunehmen."

Braun hatte sich Mitte Februar nach vier Amtsperioden nicht zur Wiederwahl gestellt. Marc Hoffmann (parteilos) holte bei der Wahl 61 Prozent der Stimmen. Offiziell ist Braun noch bis zum 1. Mai im Amt.

(dpa)