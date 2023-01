Ermittlungen nach tödlichem Polizeieinsatz laufen weiter

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Mann in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) laufen die Ermittlungen weiter.

Der Erste Staatsanwalt Florian Sommer konnte am Sonntag keine neuen Erkenntnisse mitteilen. Ermittelt wird zum Beispiel noch zu den Hintergründen des Vorfalls am Freitag und dem genauen Einsatzablauf.

Ein 46-Jähriger war am frühen Nachmittag wohl in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem Messer bei seiner Ex-Partnerin aufgetaucht. Weil der Mann die herbeigeeilten Polizisten nach Angaben der Ermittler mit dem Messer bedrohte und Reizgas seine Wirkung verfehlte, schoss ein Beamter auf den 46-Jährigen. Dieser erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Das Landeskriminalamt prüft, ob der Einsatz der Dienstwaffe den Vorgaben dafür entsprochen hat.

(dpa)