Einbruchserie aufgeklärt: Fünf Tatverdächtige ermittelt

Großflächige Ermittlungen haben in Oppenau (Ortenaukreis) zur Aufklärung einer Einbruchsserie geführt: Fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sollen von September bis Januar insgesamt elf Einbrüche begangen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Besonders schwere Taten hätten die Verdächtigen demnach in einem Getränkemarkt und einer Schule begangen. Die Tatverdächtigen hätten im Getränkemarkt rund 80 Stangen Zigaretten und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Der Schaden lag im fünfstelligen Bereich. In der Schule hatten sie diverse Türen, Inventar und elektronische Geräten zerstört. Der Schaden belief sich dort auf 60.000 Euro.

Durch die Ermittlungen konnten an den Tatorten Schuh-, Blut- und weitere DNA-Spuren gesichert werden. Der Täterkreis wurde so auf die fünf Verdächtigen eingegrenzt. Die Taten hätten sie allerdings in unterschiedlichen Besetzungen begangen.

Bei Wohnungsdurchsuchungen vergangene Woche, konnte weiteres Beweismaterial gesichert werden. Zudem wurde bei einem 15-Jährigen Haschisch, eine Schreckschusspistole und weitere Gegenstände gefunden, die unter das Waffengesetz fallen.

