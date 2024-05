Dressurreiterin Werth gewinnt in Mannheim den Grand Prix

Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim Maimarkt-Reitturnier in Mannheim den Grand Prix mit deutlichem Vorsprung gewonnen.

Gemeinsam mit Wendy de Fontaine erhielt die 54-Jährige aus Rheinberg am Donnerstagnachmittag bei der Qualifikation für den Grand Prix Special und den Grand Prix Freestyle 77,000 Prozent. Den zweiten Rang belegten Dorothee Schneider aus Framersheim und Dayman (73,913 Prozent) vor der für Norwegen startenden Isabel Freese auf Total Hope Old (72,891 Prozent). Die Prüfung, in der 23 Paare an den Start gingen, war mit einem Preisgeld in Höhe von 8000 Euro dotiert.

(dpa)