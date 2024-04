Nach Übernahme strukturiert Schwäbischer Verlag Führung um

Vor kurzem übernahm der Schwäbische Verlag nach dem "Nordkurier" mit der "Schweriner Volkszeitung" eine zweite Zeitung in Mecklenburg-Vorpommern. In der Folge wird jetzt die Führungsetage umgebaut.

Rund vier Monate nach der Übernahme der "Schweriner Volkszeitung" (SVZ) durch den Schwäbischen Verlag in Ravensburg ändert der süddeutsche Verlag seine Führungsstruktur. Die klassische und an einzelne Produkte gebundene Chefredaktionsstruktur werde ersetzt durch ein "Editorial Board", das die digitale Transformation der Zeitungsgruppe vorantreiben solle, zitierte die SV Gruppe - Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler - am Montag in Ravensburg in einer Mitteilung SV-Geschäftsführer Lutz Schumacher.

Demnach leitet der bisherige Chefredakteur Jürgen Mladek die Süd-Produkte der Gruppe (schwaebische.de, "Schwäbische Zeitung"). Für die Nord-Produkte (nordkurier.de, svz.de, "Schweriner Volkszeitung" und"Nordkurier") zeichnet nach Verlagsangaben der bisherige "Nordkurier"-Chefredakteur Gabriel Kords verantwortlich. Gruppenübergreifend sei künftig Jan David Sutthoff für das Management und die Weiterentwicklung aller digitalen Plattformen verantwortlich. Robin Halle übernehme das zentrale Themenmanagement aller SV-Produkte. Der bisherige Co-Chefredakteur der "Schwäbischen Zeitung", Andreas Müller, ist demnach für die Strukturen und die Organisation des gesamten redaktionellen Betriebs verantwortlich, wozu auch die 41 Lokalredaktionen der Gruppe gehören. Die Gesamtleitung des Editorial Boards obliegt Jürgen Mladek.

Der bisherige Chefredakteur der "Schweriner Volkszeitung", Michael Seidel, wechselt nach Verlagsangaben in die Funktion des Head of Communication der SV Gruppe. Er soll die interne und externe Kommunikation der stark gewachsenen SV Gruppe weiterentwickeln.

Die SV Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 3800 festangestellte, 3000 freie Mitarbeiter und 5000 geringfügig Beschäftigte. Unter anderem gibt die SV Gruppe die Zeitungstitel "Schwäbische Zeitung" "Nordkurier", "Schweriner Volkszeitung" und "Zollern-Alb-Kurier" heraus.

(dpa)