Rückruf von Schuhen wegen erhöhter Chrom-Werte

Die Stonerock Design GmbH aus dem baden-württembergischen Tuttlingen hat Schuhe wegen einer erhöhten Belastung mit Chrom VI zurückgerufen.

Betroffen seien die Artikel "2015-c Wildbock messing blue Sneaker 2015/C" und "2015 Wildbock Utah grey Sneaker 1015 2015", hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung auf dem Portal lebensmittelwarnung.de. Kundinnen und Kunden könnten diese ausschließlich an den Einzelhändler zurücksenden, bei dem sie die Schuhe gekauft hätten, hieß es.

(dpa)