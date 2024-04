Nächster US-Amerikaner: Fritz bei Tennisturnier in Stuttgart

Taylor Fritz wird die Gruppe der US-amerikanischen Tennisspieler beim ATP-Rasenturnier auf dem Stuttgarter Weissenhof erweitern.

Neben dem 26-Jährigen treten auch dessen Landsmänner, der Vorjahressieger Frances Tiafoe, Ben Shelton und Christopher Eubanks beim mit 812 235 Euro dotierten Turnier an, wie die Organisatoren am Dienstag bestätigten. "Die Konkurrenz in Stuttgart ist sehr stark, dennoch komme ich mit dem Ziel auf den Weissenhof, einen guten Start in die Rasensaison hinzulegen", sagte Fritz.

Vorjahresfinalist Jan-Lennard Struff und die deutsche Nummer eins Alexander Zverev hatten ebenfalls bereits zugesagt. Ob der Olympiasieger wirklich in Stuttgart dabei sein wird, hängt jedoch wahrscheinlich von seinem Abschneiden bei den French Open ab. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison endet am Sonntag vor dem Beginn des Stuttgarter Events, das vom 10 bis 16. Juni stattfindet.

