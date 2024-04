Stuttgarts Volleyballerinnen verlieren Krimi gegen Schwerin

Die Volleyballerinnen vom MTV Stuttgart stehen in der Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft nach einer dramatischen Auswärtsniederlage mit dem Rücken zur Wand.

Im dritten Spiel der Serie im Modus Best-of-Five verloren die Stuttgarterinnen am Samstagabend 2:3 (25:20, 25:12, 21:25, 23:25, 8:15) beim SSC Palmberg Schwerin und liegen in der Finalrunde nun 1:2 zurück. Das Team um Star-Angreiferin Krystal Rivers braucht am Mittwochabend in eigener Halle einen Sieg, um ein entscheidendes fünftes Spiel zu erzwingen und die Chance auf die dritte Meisterschaft in Serie zu wahren.

Stuttgart war mühsam in den ersten Durchgang gestartet, ging dann aber mit 16:12 in Führung. Die Schwäbinnen hielten den Druck danach weiter hoch und kamen zu einem klaren Satzerfolg. Das Team von MTV-Coach Konstantin Bitter fand auch im zweiten Abschnitt schnell den Rhythmus, holte ein 12:3 heraus und gewann den Satz schließlich deutlich.

Im dritten Abschnitt begannen bei Stuttgart die Probleme, die Gastgeberinnen waren dafür viel besser im Spiel. Auch den umkämpfen vierten Satz verlor das Bitter-Team, das im Tiebreak dann einen miserablen Start (1:6) erwischte. Mit dem ersten von sechs möglichen Matchbällen machten die Gastgeberinnen den kaum noch für möglich gehaltenen Sieg klar.

