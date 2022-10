Sommertag im Oktober

Sonnenbaden mit freiem Oberkörper, ein Eis schlecken oder durchs raschelnde Herbstlaub flanieren: Der goldene Oktober hat seinem Namen am Montag nicht nur alle Ehre gemacht, sondern ist an manchen Orten sogar zu einem richtigen Sommertag geworden.

Als solchen bezeichnen Meteorologen Tage, an denen die Temperatur die 25-Grad-Marke knackt. So geschah es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes unter anderem in Lahr, Ohlsbach (beide Ortenaukreis), Emmendingen und am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden.

"Wir haben einen außergewöhnlichen Tag heute", sagte ein Fachmann des Wetterdienstes in Stuttgart. Gerade für die zweite Oktoberhälfte seien solche Temperaturen ungewöhnlich. Allerdings ist das Sommer-Intermezzo nur von kurzer Dauer: In den kommenden Tagen soll es mit Temperaturen um die 20 Grad zwar recht mild bleiben, aber eben nicht mehr so warm wie am Montag. Zudem erwarten die Meteorologen schon ab diesem Dienstag mancherorts Schauer oder gar Gewitter.

