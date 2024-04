Greuther Fürth ohne Hrgota und Green: "Tut uns weh"

Die SpVgg Greuther Fürth trifft auf Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf. Den Franken fehlen zwei ihrer wichtigsten Offensivspieler.

Die SpVgg Greuther Fürth muss in ihrem Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf den Ausfall ihres gesperrten Kapitäns Branimir Hrgota "ein bisschen anders" auffangen. Trainer Alexander Zorniger verriet am Donnerstag aber nichts Konkretes zur Ausrichtung der Franken, sie hätten aber zwei Varianten geprobt. Hrgota, der schon achtmal in dieser Saison getroffen hat, fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte. Außerdem kann Offensivspieler Julian Green (Sprunggelenksprobleme) weiter nicht auflaufen.

"Das tut uns weh, gibt es uns aber vielleicht auch einen Tick mehr Unberechenbarkeit in unserer Spielweise", meinte Zorniger. Hrgota sei als "Führungsspieler ganz schwer zu ersetzen, als Unterschiedsspieler in einem Spiel muss jeder zu ersetzen sein."

Zorniger bewertet den Tabellendritten aus Düsseldorf als aktuell "formstärkste Mannschaft. Die werden mit Selbstvertrauen kommen." Schließlich wolle die Fortuna endlich wieder in die erste Liga aufsteigen. Die Fürther haben mit 42 Punkten nach 29 Spieltagen schon einen Zähler mehr als in der gesamten vergangenen Saison.

