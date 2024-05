Medien: 1. FC Nürnberg trennt sich von Sportvorstand Hecking

Dieter Hecking wurde 2020 mit großen Hoffnungen neuer Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Die Enttäuschung - vor allem in dieser Saison - ist groß. Das hat angeblich Konsequenzen für Hecking.

Der 1. FC Nürnberg trennt sich nach Informationen der "Nürnberger Nachrichten" und von nn.de von Sportvorstand Dieter Hecking (59). Die Entscheidung sei demnach bereits vor dem enttäuschenden 1:3 am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf gefallen. "Spätestens am Montag, möglicherweise auch schon am Sonntag" werde der Verein die Trennung offiziell bekanntgeben, hieß es.

"Ich kann dazu nichts sagen, mit mir hat niemand gesprochen", sagte Hecking am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Der Verein reagierte zunächst auf eine Anfrage nicht. Die Nachfolge Heckings sei "noch offen", schrieb nn.de weiter. Gespräche mit möglichen Kandidaten sollen in den vergangenen Tagen aber bereits stattgefunden haben.

Hecking war von 2009 bis 2012 zunächst erfolgreich Trainer der Franken gewesen. Nach Stationen beim VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und beim Hamburger SV hatte er im Sommer 2020 in Nürnberg erstmals die Aufgabe eines Sportvorstands übernommen. Er folgte damals dem freigestellten Robert Palikuca nach.

Eine sportliche Weiterentwicklung der Franken in der 2. Liga mit Hecking ist nach den Platzierungen 11, 8, 14 und aktuell 13 nicht erkennbar. Nach fünf Niederlagen am Stück und nur einem Punkt aus den vergangenen sieben Punktspielen weist die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel die Bilanz eines Absteigers auf.

(dpa)