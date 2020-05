17:17 Uhr

20.000 Euro Schaden: Akku explodiert im Kaufbeurer Innovapark

Eine Explosion und schwarze Rauchschwaden haben im Kaufbeurer Innovapark zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist groß.

In einem Unternehmen im Kaufbeurer Innovapark ist am Dienstagnachmittag ein Elektroakku explodiert. In einem Prüflabor werden bei dem dort ansässigen Betrieb unter anderem Komponenten getestet, die in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.

Nach der Explosion trat schwarzer Rauch aus dem gesicherten Räumen, die wie eine Art Bunker funktionieren. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Laut Angaben der Polizei wurde bei der Explosion niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. (AZ)