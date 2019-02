13:18 Uhr

39-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand Bayern

Ein 39-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in München am Mittwoch gestorben.

Hausbewohner alarmierten die Polizei am Mittwoch wegen starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr in München fand in der Wohnung im Münchner Olympiapark einen Toten.

Ein 39-Jähriger ist am Mittwoch, 13. Februar, bei einem Wohnungsbrand in München gestorben. Mehrere Bewohner eines Hauses im Olympiapark alarmierten um 16.10 Uhr unabhängig voneiner die Feuerwehr, weil sie eine starke Rauchentwicklung beobachtet hatten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr machte eine Wohnung im 3. Obergeschoss als mutmaßliche Brandquelle aus und brach die Tür auf.

In der Wohnung wurde der leblos am Boden liegende 39-jährige Bewohner aufgefunden. Obwohl die Rettungskräfte sofort mit der Reanimation starteten, starb der Mann. Noch ist die Brandursache unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. (AZ)

Themen Folgen