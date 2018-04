vor 47 Min.

Allergiker aufgepasst: Pollen-Sturm fegt heute über Schwaben Bayern

Mehr Pollen denn je sind derzeit in der Luft - begünstigt durch Sonne und viel Wind. Meteorologe Klaus Hager verrät, wie lange die "Pollenexplosion" anhält.

Von Sven Koukal

Ausgerechnet das gute Wetter ist schuld: Aktuell wirbelt ein regelrechter "Pollen-Sturm" über Schwaben. Die gelb-grünlichen Pollen setzen sich nicht nur auf Autos oder Gartenmöbeln ab, sondern plagen besonders die Atemwege und Augen aller Allergiker. Doch heuer sind von diesem Wetterphänomen generell mehr Menschen betroffen als in den Vorjahren. Warum, erklärt Meteorologe Klaus Hager aus dem Lechfeld: "Die Bedingungen für den Pollen-Sturm sind derzeit gut. So bleiben die Pollen nicht nur am Waldrand wie sonst, sondern verteilen sich praktisch überall."

Was steckt hinter dem Pollensturm?

Für Hager ist das Wetterphänomen keine Seltenheit. Jedes Jahr sei es zu beobachten - wenn auch in verschiedenen Stärken. "Heute ist es aber schon bemerkenswert", sagt der Experte. Pollen von Birke, Buche, Eiche, Esche, Pappel, Ulme und Weide sind in Massen unterwegs, trüben Sicht in die Ferne.

14 Bilder Heuschnupfen: Welche Pollen wann fliegen Bild: Ruth Plössel

Dass die Pollenexplosion so stark ausfällt, habe mehrere Ursachen: Durch den raschen Temperaturanstieg der vergangenen Tage öffneten sich die Blütenstände der Pflanzen relativ zügig und vor allem gleichzeitig. Hinzu kommt ein verhältnismäßig starker Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometer, der unzählige Pollen aus den Blüten regelrecht herausreißt. "So werden die Pollen über Land transportiert und bilden eine Art trockenen Dunst", sagt Hager.

Das können Allergiker gegen die Pollen tun

Zwar lassen sich die Symptome wie Niesanfälle, extremer Schnupfen oder Juckreiz mit Medikamenten bekämpfen. Hager aber verweist auf praktische Alltagstipps: "Bleiben Sie nach Möglichkeiten in geschlossenen Räumen, gehen Sie nicht raus zum Joggen." Auch unnötiges Lüften sollte man bestenfalls vermeiden, ebenfalls empfiehlt es sich getragene Schuhe und Jacken vor der Türe auszuziehen.

Dennoch müssen Allergiker in den nächsten Wochen noch stark sein. Der akute Pollen-Sturm dagegen ist wahrscheinlich schon Mittwochnacht überstanden. Hager macht Hoffnung: "Regen wäscht die Pollen wieder weg und Niederschlag könnte es bereits in der Nacht zu Donnerstag geben."

So schützen Sie sich gegen Pollen 1 / 10 Zurück Vorwärts Beim Betreten der Wohnung sollte man die Kleidung wechseln.

Allergiker sollten sich vor dem Schlafengehen die Haare mit Wasser ausspülen.

Die Pollenbelastung ist nicht überall gleich: Erreicht sie ihr Maximum auf dem Land in den frühen Morgenstunden, ist sie in der Stadt hingegen erst abends am stärksten. Experten empfehlen daher, das Schlafzimmer nachts zu lüften, die Fenster am frühen Morgen zu schließen und auch tagsüber geschlossen zu halten.

Hilfreich ist auch ein Fensterschutz, ebenso wie ein Lüftungsfilter im Auto.

Sport im Freien sollten Allergiker vermeiden.

Wäsche sollte nicht an der frischen Luft getrocknet werden, weil sich sonst die Pollen überall festsetzen.

Bei ihrer Urlaubsplanung sollten sich Allergiker am Pollenkalender orientieren. Eine Ferienreise ist dann am günstigsten, wenn zu Hause der jeweils allergieauslösende Pollen «Hochsaison» hat. Vor allem in den Hochgebirgen und am Meer, wo es reichlich pollenarme Luft gibt, können Allergiker durchatmen.

Werden die Beschwerden dennoch zur Qual, helfen Medikamente. Antiallergisch wirkende Antihistaminika werden bei akuten Symptomen eingesetzt, haben aber häufig auch unerwünschte Nebenwirkungen. Es gibt sie als Nasenspray oder Augentropfen sowie als Tabletten und Tropfen.

Bei stärkerem Heuschnupfen kann der Arzt kortisonhaltige Mittel verordnen. Gut wirksam ist die sogenannte Grastablette. Studien zufolge kann die Allergietablette Heuschnupfensymptome deutlich senken.

Auch die Wirksamkeit von Akupunktur bei der Behandlung von Allergien und Asthma ist belegt.

Themen Folgen